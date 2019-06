Volkswagen garantira les batteries de l'ID.3 pendant 8 ans : une première

Volkswagen rassure (déjà) les acheteurs de son ID.3

Des batteries aussi endurantes que les voitures

Source : Electrek

La nouvelle, déjà disponible en précommande depuis quelques semaines, sera dotée d'au niveau de ses, à savoirLe constructeur annonce qu'il proposera sa futureavec. De cette manière, ceux qui n'effectuent pas de longues distances pourront opter pour, profitant évidemment d'un tarif plus abordable.Selon la batterie choisie, la voiture sera en mesure de roulera également conçu les batteries de manière à ce qu'elles puissent supporterSelon, les futurs propriétaires de modèles ID.3, avec l'assurance que ces dernières conserveront au moins», explique Frank Blome, directeur du Centre de Salzgitter.Rappelons en effet que Nissan avait récemment annoncé que les batteries de ses Leaf pouvaient durer entre 10 et 12 ans... Soit davantage que les voitures en elles-mêmes.Il est à noter que la futureest déjà présente dans de nombreuxactuellement diffusés sur nos écrans, et affiche des précommandes qui semblent faire le bonheur du constructeur allemand, puisque ce dernier enregistrait plus de 20 000 réservations début juin