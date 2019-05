Nissan a peut-être surestimé la capacité de production de batteries pour sa Leaf e+

Grzegorz Czapski / Shutterstock.com

Des soucis de batteries pour la Nissan Leaf

Source : Insideevs

En 2018,. Un score que le constructeur espère bien dépasser en 2019, mais cela risque toutefois d'être compromis parL'usine Envision AESC de Sunderland semble en effet ne pas pouvoir répondre à la demande. Sa capacité plafonne à 1,9 GWh par an, et l'arrivée d'une, dotée d'une batterie de 62 kWh (contre 40 kWh pour la Leaf de base), va forcément nécessiter davantage de ressources. Ainsi, selon un rapide calcul, cette même usine de Sunderland ne pourrait produire « que » 30 600 batteries de Nissan Leaf e+ en 2019.Du côté de chez Nissan, on envisage bien sûr d'autres pistes pour produire les batteries de la Leaf, avec notamment des usines en Asie et au Mexique. Le constructeur pourrait également se tourner du côté des Etats-Unis, même si les ventes de la Leaf restent très faibles sur le territoire américain.