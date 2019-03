Salon auto de Genève : Mark Zéro, la sportive électrique qui se recharge en 5 minutes

Mark Zero / Grégoire Huvelin pour Clubic

La jeune pousse helvètea-t-elle réussi à résoudre l'une des plus importantes problématiques du secteur des voitures électriques, à savoir le temps de recharge ? Selon ses fondateurs Anton Piëch - l'arrière petit-fils de Ferdinand Porsche - et Rea Stark Rajcic, il semble que l'entreprise fondée il y a deux ans y soit parvenu. Car leur sportive électrique dévoilée à l'occasion du salon de Genève pourrait récupérer 80 % de son énergie en l'espace de 4 minutes et 40 secondes seulement.Mark Zero, de son nom, avait fait l'objet d'un teasing prometteur peu avant l'ouverture de l'événement. Visuellement, le produit ne déçoit pas : son côté sportif est marqué par un long capot et des lignes de toit arrondies. D'un empattement de 2,62 mètres, cette GT affiche les dimensions suivantes : 4,43 mètres de longueur, 1,99 mètre de largeur et 1,25 mètre de hauteur, pour un poids total inférieur à 1800 kilogrammes.Pour la concevoir, pas moins de 200 collaborateurs externes ont participé au projet . La technologie de batterie a été conçue aux côtés de l'entreprise chinoise Desten, alors que l'infrastructure de recharge a en partie été développée par le spécialiste de l'Empire du Milieu Qingdao TGOOD Electric. Si le temps de chargement paraît très bas, on ne demande qu'à assister à une démonstration IRL () pour en avoir le cœur net.Avec son triple moteur asynchrone - un de 150 kW placé sur l'essieu avant, deux de 150 kW situés sur l'essieu arrière -, la Mark Zero promet des performances haut de gamme : une vitesse de pointe enregistrée à 250 km/h, alors que 3,2 secondes lui suffisent pour dépasser la barre des 100 km/h. Non précisée, la capacité de sa batterie lui permettra de rouler jusqu'à 500 kilomètres, selon la norme WLTP. Une distance plutôt honorable.La sportive suisse se distingue également par sa structure modulaire, grâce à laquelle les composants du modèle peuvent être changés selon l'envie de l'utilisateur. Les objectifs de production de la marque se veulent pour l'heure modérés et mesurés : entre 8000 et 10 000 exemplaires assemblés par an. Trois autres projets pourraient à l'avenir voir le jour : une deux places, une quatre places et un SUV sportif.