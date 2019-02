Une Tesla volée pistée via l'app... jusqu'à ce qu'elle tombe en rade de batterie

Le champion de la semaine

Les Tesla de plus en plus difficiles à voler

Source : Electrek

La vie de voleur de voitures n'est pas de tout repos. Surtout quand on s'attaque à une. Aux États-Unis, un criminel l'a appris à ses dépens, dimanche dernier.À Riverside, en Californie, Filiberto Felix pensait avoir réussi un gros coup, en s'introduisant dans un garage et en subtilisant l'onéreux véhicule. Mais son propriétaire n'était pas décidé à se laisser faire. Il a dégainé son application mobile Tesla pour suivre la localisation de sa voiture et communiquer ces informations à la police.Les agents ont alors entamé une course-poursuite avec le voleur dans les rues de la ville, avant d'abandonner, jugeant la situation trop dangereuse. Mais ultime retournement de situation : le propriétaire s'est finalement aperçu que sa Tesla arrivait à court de batterie et qu'elle allait irrémédiablement devoir s'arrêter. Informés de la situation, les policiers n'avaient donc plus qu'à cueillir le malfrat sur l'autoroute.Le constructeur américain Tesla a doté ses véhicules d'un. Les voitures disposent, entre autres, d'un système de « chiffrement amélioré » et d'une option obligeant à taper un code PIN pour pouvoir démarrer. De plus, le fabricant a récemment ajouté un « mode Sentinelle » pour empêcher les vols. Quant au système de géolocalisation, il peut être désactivé, mais uniquement en entrant le mot de passe du compte Tesla, ce qui complique le processus pour un individu mal intentionné.Faute d'éviter totalement les crimes, ces fonctionnalités permettent d'en limiter les conséquences. En effet, sur 115 vols de Tesla constatés aux États-Unis, 112 voitures ont été retrouvées.