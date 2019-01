Malgré une année bénéficiaire, Tesla va licencier 3000 travailleurs

Elon Musk veut réduire les dépenses de son entreprise

Des licenciements alors que Tesla vient de réaliser sa meilleure année

Le constructeur automobile américain prévoit en effet de licencier 3 000 travailleurs tout en augmentant la cadence de production.A en croire son dirigeant Elon Musk, cette coupe dans les effectifs est une nécessité. C'est en tout cas ce qu'on lit dans l'e-mail adressé à l'ensemble des employés et disponible sur le site du constructeur automobile.L'entreprise souhaite augmenter la production de son Model 3 et plancher en parallèle sur un nouveau modèle plus abordable. Autant d'investissements dont l'entrepreneur semble chercher le financement dans le limogeage d'une partie de la masse salariale de Tesla.La réduction de 7 % des effectifs concerne les salariés à temps plein. Les contrats des travailleurs temporaires seront, eux, passés en revue, Tesla prévoyant de ne « retenir » que les salariés jugés « indispensables ».2018 a été une année de succès pour le constructeur américain. Cependant, même en ayant accéléré la production du modèle le moins onéreux, la Model 3, il est encore compliqué pour Tesla d'atteindre la rentabilité, et cela malgré une première vague de licenciements en juin dernier.Elon Musk justifie ainsi cette coupe dans les effectifs par le prix des véhicules et la pression de la concurrence. Selon lui les produits que le constructeur propose «», surtout face à une concurrence forte et bien insérée sur le marché.Cette information nous parvient à peine quelques jours après l'annonce de la réduction de 10 % des effectifs de SpaceX , autre entreprise d'Elon Musk.