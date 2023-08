218 km en intérieur en électrique ! Revivez ce nouveau record en vidéo

Alessandra Ciliberti, directrice technique de Formule E, explique que cette innovation confère au véhicule une capacité d'accélération et de régénération au freinage plus optimale. Lors du record, la GenBeta était chaussée de pneumatiques Hankook plus souples que la normale, qui chauffent plus vite et permettent à la voiture de bénéficier d'un grip plus important. Ce n'est pas tout ! De nouveaux éléments aérodynamiques conçus par impression 3D ont été implémentés sur la carcasse de la GenBeta pour optimiser la vitesse en ligne droite.