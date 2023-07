Renault va faire disparaître cette petite citadine électrique après seulement 12 ans !

Dans les déclinaisons plus étranges, la Twizy aura aussi eu droit à sa version F1 (voir photo ci-dessus) qui était dotée de 82 chevaux en plus de la version de base. Le résultat ? Une bombinette qui arrachait le bitume et qui abattait le 0 à 100 km/h en 6 secondes. C'était évidemment un concept, indisponible à l'achat. Elle a même joué un rôle dans le film Zero Theorem de Terry Gilliam, une œuvre de SF qui a cependant connu un accueil en demi-teinte. Mais ce n'était clairement pas la faute de la Twizy !