Citroën va lancer une Ami Buggy en version ultra-limitée à 50 exemplaires

« Bénéficiant des éléments des versions My Ami Pop et Vibe, l’édition spéciale My Ami Buggy incarne l’esprit d’aventure et le plaisir d’afficher son style en toute liberté », indique Citroën. Les 50 exemplaires de cette Citroën My Ami Buggy seront mis en vente sur le site dédié à compter de ce 21 juin à 12 h, à un tarif qui débutera à 9 790 euros. Vous voilà prévenus.