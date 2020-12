Volkswagen ne commercialisera pas son prototype électrique ID.Buggy

Une décision qui découle également d'un souci entre Volkswagen et son partenaire e.Go Mobile, aujourd'hui en faillite. « Non, nous ne ferons pas cette voiture. Nous avions un partenaire, mais finalement, cela n'a pas marché » a expliqué le CEO de Volkswagen, Ralf Brandstätter. Du côté de chez Volkswagen, on se concentre donc aujourd'hui sur les futures ID.1 et ID.2.