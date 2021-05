Citroën expédie sa petite Ami aux États-Unis pour le service de location Free2Move

Après une campagne de publicité en France particulièrement drôle et prônant l’autodérision, en faisant clairement comprendre que l’Ami, ce n’est pas pour la passion de l’automobile ou de la vitesse, mais uniquement pour l’utilité de l’objet en ville et que c’est pour cela qu’on peut la trouver chez Darty en face du rayon grille-pain. Maintenant, Citroën voit grand pour sa mini-voiture électrique.

Ainsi, le service de location de véhicules flexibles Free2Move, créé initialement par le groupe PSA en 2019 en Europe, est déjà implanté aux États-Unis à Washington DC et à Portland. Le groupe Stellantis, né de la fusion entre les groupes PSA et FCA, compte développer son réseau sur le continent américain, et la petite Ami de Citroën fera partie de ses plans.