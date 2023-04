Petite, légère, pas chère et en kit : cette nouvelle voiture électrique suédoise pourrait sortir de chez IKEA

Pour le directeur de Luvly, Håkan Lutz, les véhicules modernes sont devenus « trop encombrants ». Il considère comme une vraie nécessité le fait de revenir à des véhicules plus compacts, tout en admettant que la Luvly O est principalement adaptée aux déplacements intra-urbains. « Les jeunes citadins, de plus en plus fatigués de voir leurs villes envahies par les SUV, constituent le public idéal pour Luvly », estime-t-il.