Chargez-mangez-repartez : est-ce ça, le futur de nos aires d'autoroute ?

L'essor des véhicules électriques entraîne un besoin accru en bornes de recharge, et une nouvelle course pour en déployer le plus grand nombre le plus rapidement possible fait rage. Mais, contrairement aux stations essence qui nécessitent un espace important et des aménagements particuliers, les bornes de recharge électrique peuvent facilement être installées dans diverses configurations. De nombreuses enseignes y voient l'opportunité de valoriser leurs espaces de stationnement, et Subway se lance dans la mêlée, mais en poussant la démarche un peu plus loin.