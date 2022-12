Full Self-Driving : Tesla pourrait bientôt lancer un nouveau radar

Tesla et la conduite assistée, c'est une histoire qui dure depuis de longues années. Voilà déjà plus de deux ans que le Full Self-Driving est disponible en version bêta aux États-Unis. Et, entre innovations et rétropédalages en règle, Tesla cherche encore la bonne direction à suivre pour arriver à bon port. L'exemple type concerne le radar. Un temps plébiscité par la firme avant de disparaître, le radar a été considéré par Elon Musk comme insuffisant pour répondre à l'ambition de Tesla pour le FSD.