Lincoln dévoile son concept car futuriste Star et prépare l'avenir électrique de la marque

Selon John Jraiche, le directeur des véhicules de luxe de la marque, l'idée du concept est d'aller chercher des retours de consommateurs et de nouvelles inspirations. La journaliste de TechCrunch qui a pu assister à la présentation a demandé à Jraiche, compte tenu de la forme qu'avaient certains modèles montrés sur des slides, si Lincoln prévoyait des voitures de tourisme plutôt orientées sport. L'intéressé de répondre assez vaguement, préférant écarter le terme « sport » et trouver un mot nouveau pour ce genre de voiture longue et basse.