Polestar dévoile la voiture électrique O2... équipée d'un drone capable de la suivre en mouvement

À l'intérieur de l'habitacle, la plupart des composants souples, comme la mousse ou les textiles, sont faits à partir de polyester recyclé. Polestar exprimerait ainsi son envie de se rapprocher d'une production plus circulaire. Et c'est ce que l'enseigne souhaite que l'on retienne.

Dans sa forme, l'O2 n'est pas sans rappeler le Polestar Precept , un concept finalement entré en production et devenu le troisième modèle de l'enseigne. On ne peut pas non plus s'empêcher de penser à la Polestar 5, la berline prévue pour 2024.