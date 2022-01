Bentley compte bien se mettre à l'électrique... en 2025

À l'heure actuelle, Bentley ne propose qu'un seul véhicule qui ne soit pas exclusivement thermique : le Bentayga, un SUV hybride. L'évolution promet donc d'être rapide.

L'enseigne a également d'autres projets en route. En plus d'un second véhicule hybride prévu pour le deuxième trimestre 2022, elle planche sur un projet de moteur intégré dans l'essieu. Pour Adrian Hallmark, le P.-D.G.de Bentley Motors, l'objectif est de devenir « une référence non seulement sur les véhicules de luxe et les références durables, mais aussi sur nos autres segments ». À ses yeux, « la sécurisation de la production de notre premier véhicule électrique est un moment décisif ».