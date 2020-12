Un Volkswagen Combi à moteur de Tesla fait l'objet d'une tombola en ligne

Avec l’officialisation du cadre règlementaire du rétrofit, de plus en plus de personnes et entreprises se laissent séduire par cette opération de conversion vers l'électrique. Parmi elles, Zelectric, spécialiste en matière de rétrofit, s'attache à offrir des motorisations électriques de dernière génération à des modèles classiques d'époque.