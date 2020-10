La Karma GSe-6 sera affichée à un prix de départ de 79 900 dollars

La communication de Karma promet une expérience allant « au-delà de la voiture électrique », comme le formule le slogan de la GSe-6, et on sait déjà qu'elle proposera un mode de conduite à une pédale. Son châssis sera fait entièrement conçut en aluminium, elle possédera un mode de conduite autonome de niveau 2 et aura un volant multifonctions tactile.

Les pré-réservations de la GSe-6 sont déjà ouvertes sur le site internet, à l'image de ce que propose Tesla, avec un simple premier versement de 100 €.