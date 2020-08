Jaguar I-Pace EV320 : cette nouvelle version en édition limitée est la moins chère de la gamme

Depuis plus d’un an, le SUV électrique Jaguar I-Pace poursuit son petit bonhomme de chemin. Après avoir raflé le prix « Voiture de l’année 2019 » au salon automobile de Genève l’an passé, non sans bénéficier d’une autonomie améliorée en mars 2020, le véhicule fait cette fois-ci l’objet d’une nouvelle annonce qui pourrait en intéresser certains.