Tencent va limiter le temps d'écran de ses utilisateurs en fonction de leur âge

1 à 2 heures de jeu chaque jour

La Chine lutte contre l'addiction aux jeux vidéo

Fondée en 1998, Tencent Holdings est une société spécialisée dans les services internet et mobiles, ainsi que la publicité en ligne.Gérant plusieurs jeux vidéo (, entre autres), réseaux sociaux et autres sites internet, le géant chinois a récemment fait savoir qu'il allait intégrer à tous ses jeux, dès l'année prochaine, un système d'enregistrement qui demandera aux joueurs de renseigner diverses informations personnelles, dont leur nom, afin d'être comparées à des bases de données de la police.D'ores et déjà mis en oeuvre pour son jeu, la société souhaite ainsi connaître l'âge de ses joueurs afin de leur en limiter l'accès à seulement quelques heures par jour.Les enfants de moins de 12 ans par exemple, ne pourront bientôt plus jouer qu'une heure par jour. Une durée qui grimpera à 2 heures pour les plus âgés, qui se verront quand même refuser l'accès à leurs jeux vidéo favoris lors d'un « couvre-feu » nocturne.Cette mesure fait suite à une inquiétude grandissante du côté des autorités chinoises.Le ministère de la santé du pays ayant notamment accuséd'être responsable de nombreux cas de myopie et l'organisme de presse du pouvoir ayant même été jusqu'à qualifier le jeu de « poison pour la jeunesse » Une surveillance des autorités qui a d'ores et déjà commencé à peser lourd sur le portefeuille de l'entreprise, dont les récentes pertes sont estimées à 1,5 milliard de dollars.