YouTube interrompt un streaming 24h/24, créant l'une des plus longues vidéos de son histoire

Plus de 500 jours de diffusion en continu !

Source : The Verge

Depuis plus de 500 jours, la chaînediffusait en direct sur YouTube la vidéo d'une jeune fille faisant ses devoirs, le tout rythmé par une musique plutôt chill out. Toutefois, le stream a été suspendu ce week-end par YouTube, occasionnant la mise en ligne d'une vidéo de plus de 13 165 heures !Cette interruption est en fait due a une erreur des équipes de YouTube, qui ont accidentellement suspendu la chaîne de, l'espace de quelques heures. Depuis, l'utilisateur a retrouvé l'accès à son compte, et a d'ores et déjà lancé un nouveau stream, présentant toujours la jeune fille qui fait ses devoirs pour illustrer le fond musical, constitué de compositions originales de différents artistes ayant donné leur accord pour la diffusion en direct.À l'heure où sont écrites ces lignes, plus de 33 000 spectateurs visionnent cette nouvelle vidéo, etcompte plus de 4,45 millions d'abonnés.