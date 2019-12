YouTube Rewind : PewDiePie cumule plus de 4 milliards de vues cette année, rien que ça

YouTube fait amende honorable

Source : The Verge.

Le vidéaste le plus populaire de YouTube a atteint les 100 millions d'abonnés sur sa chaîne et dépasse, cette année, les quatre milliards de vues.YouTube tente de se refaire une réputation auprès des internautes. En 2018, le YouTube Rewind était devenu la vidéo la plus dislikée du site pour avoir fait l'impasse sur plusieurs vidéastes populaires à cause de certaines polémiques - PewDiePie en tête - et avoir proposé un Rewind un peu trop fade et aseptisé au goût des internautes.Cette année, YouTube prend les choses à rebours : l'ensemble des vidéos du Rewind ont été sélectionnées grâce aux données recueillies par la plateforme. PewDiePie fait ainsi son grand retour en cumulant plus de 4 milliards de vues sur une seule année.