Enfin ! YouTube teste la mise en file d'attente de vidéos (sur le web pour l'instant)

Plus qu'une dizaine de jours pour tester la file d'attente

Source : Android Police

Certains utilisateurs ont déjà pu tester cette nouvelle fonctionnalité : il était temps que celle-ci soit déployée par YouTube car il s'agit là d'un outil bien utile.Vous n'avez pas encore reçu la proposition depour tester la nouvelle fonctionnalité dede vidéos ? Pas d'inquiétude, vous pouvez vous rendre suret sélectionnez la nouvelle fonctionnalité.Il vous sera ainsi possible deet de faire vos retours à YouTube à ce sujet.Une fois l'essai activé, vous n'avez plus qu'à visionner une première vidéo et àCette fonctionnalité semble logique sur une plateforme comme, mais n'existait pas encore. Les utilisateurs vont désormais pouvoir sélectionner des vidéos pour composer un(et non une playlist à part, comme le permettait la fonction « regarder plus tard »).Reste désormais à savoir quand est-ce que les équipes YouTube prévoient de la déployer pour de bon.Et vous que pensez-vous de cette file d'attente ? Allez-vous l'utiliser ?