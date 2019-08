La Russie met Google sous pression quant à l'annonce de manifestations "illégales" sur YouTube

Une contestation vis-à-vis du régime relayée sur YouTube

Google doit satisfaire le gouvernement russe sans pour autant s'auto-censurer

Source : Engadget

Le géant du web n'a pas encore répondu à ces demandes.Le gouvernement de Vladimir Poutine est. Plusieurs manifestations, dont la dernière a réuni plus de 50 000 personnes, réclament plus de démocratie de la part du président russe, qui mène selon eux uneà l'égard de ses opposants politiques.est l'un des médias illustrant le plus cette défiance vis-à-vis du pouvoir, et les militants postent régulièrement des vidéos de ces. L'algorithme du service de vidéo à la demandeUne situation qui n'a que trop duré selon le pouvoir en place. Le, service chargé de laen Russie, a adressé un courrier à Googledans le pays.Leindique également que l'algorithme de YouTube permet à Google de faire preuve «» et le gouvernement considère aujourd'hui le moteur de recherche comme «» à l'approche des prochaines élections. Éliminer YouTube ou le censurer permettrait d'et leur relais dans l'opinion.Google n'a pas encore réagi à cette demande. Le géant américain, partagé entre seset sond'un côté, et le besoin dedans un pays de plusieurs centaines de millions de clients soumis à des publicités ciblées, de l'autre.Le moteur de recherche devra trouver la formule qui satisfera tout le monde, tout en. Un travail d'équilibriste à venir pour les juristes de Google.