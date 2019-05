L'app YouTube Gaming jouera sa dernière partie le 30 mai

En décembre dernier, Intel indiquait que ses premiers CPUs 10nm pour laptops intégreraient un iGPU capable de développer plus d'un téraflop de puissance de calcul. Six mois plus tard, alors que la firme doit bientôt tenir une conférence au Computex, on apprend que le pari est pleinement tenu... avec des répercussions alléchantes en 1080p sur les titres compétitifs.