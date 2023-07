YouTube : fini les fausses manips pendant la lecture ?

Sauf que, évidemment, il y a un petit « mais ». Seuls les abonnés premium (donc payants) de YouTube pourront pour le moment y avoir droit. Si c'est votre cas, vous devriez recevoir une notification vous proposant de nouvelles fonctionnalités. Sinon, il vous est simplement possible d'aller directement dans votre profil, puis sur vos avantages YouTube Premium, et de cliquer sur les nouvelles fonctionnalités.

À partir de là, rien de plus simple pour vivre une nouvelle époque YouTube. Quand vous lancerez votre vidéo, il vous suffira de cliquer sur la roue dentée des paramètres pour retrouver le fameux « Lock Screen ». Et voilà, vous ne changerez plus de chaîne ou ne mettrez plus en pause votre vidéo par accident. Alors, à vos smartphones, et dites-nous si YouTube a trouvé la fonction parfaite pour flâner avec l'écran ouvert !