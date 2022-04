Ce YouTubeur a-t-il volontairement crashé son avion pour faire des vues ?

Très vite, de nombreux doutes ont été émis quant à l'authenticité de ce crash et l'Administration Fédérale de l'Aviation (FAA) s'est penchée sur la question. Le New York Times nous apprend que le 11 avril dernier, Trevor Jacob a reçu une lettre de la FAA le condamnant à rendre au plus vite sa licence de pilote d'avion pour avoir « opéré [son] avion avec négligence et imprudence ». L'homme n'a pas pu commenter cette affaire, mais affirme que ces allégations sont fausses et que le crash était bien réel.