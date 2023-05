Un Youtubeur a crashé son avion pour plus de vues, voilà qu'il risque 20 ans de prison

En décembre 2021, le Youtubeur américain Trevor Jacob, connu pour partager ses activités extrêmes avec sa communauté, a posté une vidéo qui a quelque peu fait parler d'elle lors de sa publication. Dans cette vidéo, sobrement appelée « I Crashed My Airplane », il avait alors capturé le moment où son avion s'était écrasé dans la forêt nationale de Los Padres (en Californie), soit environ une demi-heure après le décollage. L'homme âgé de 29 ans avait préalablement placé plusieurs caméras sur les différentes parties de son avion et s'était également équipé d'une perche à selfie. Au moment où son avion aurait commencé à « perdre en puissance », en raison d'une « panne de moteur », selon ses propres dires, il aurait alors sauté et filmé l'intégralité de sa chute. Les faits se sont déroulés le 24 novembre 2021.