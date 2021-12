Internet, c'est super : il fait exploser sa Tesla à la dynamite plutôt que d'en remplacer la batterie

Ça aurait pu être un hiver des plus banals à ce qui semble être Jyväskylä, une localité excentrée à 270 kilomètres au nord d'Helsinki, en Finlande. Une forêt enneigée, des maisons de bois, mais aussi… une Tesla, Model S qui plus est. Cette histoire peu banale a pour star Tuomas Katainen, le détenteur de ce véhicule datant de 2013. Après avoir parcouru un peu plus de 1 500 kilomètres sans encombre, selon ses dires, l'acquéreur de cette Tesla a vu apparaître un code erreur sur sa voiture, signifiant que la batterie était défectueuse.

Ce problème n'en aurait pas été un pour de nombreux détenteurs de Model S ou encore X , dont la garantie est assurée pour huit ans. Mais, avec ses neuf années de service, la Model S de Katainen n'était plus couverte, ce qui aurait engendré des frais potentiels évalués à plus de 22 000 dollars américains, pour une voiture évaluée à 35 000 USD, le tout avec l'approbation de réparation potentielle de Tesla. Ainsi, plutôt que de la faire réparer, la colère de ce dernier s'est muée en volonté explosive.

Associé au groupe local Pommijätkät, réputé pour ses vidéos d'explosion de véhicules en slow motion, Tuomas Katainen a ainsi décidé de réduire sa Tesla en miettes à l'aide d'un total de 30 kg de bâtons de dynamite. Pour autant, tout n'a pas été sacrifié dans ce carnage, puisque les éléments les plus chers du véhicule, tels que le pack de batterie défectueux et le moteur, avaient préalablement été retirés.