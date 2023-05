Dailymotion n'est pas mort : 1 milliard d'utilisateurs visés et une stratégie anti TikTok

Pour y parvenir, Dailymotion adopte le format vidéo vertical, très consommé sur smartphone, et opte pour une stratégie de recommandation des contenus opposée à celle de TikTok ou Instagram. Plutôt que de conforter les utilisateurs dans leurs idées ou ce qu'ils aiment, l'app va leur suggérer de découvrir d'autres types de contenus afin d'élargir leurs horizons. « Change ton feed », tel est le motto du service désormais.

« Notre algorithme prête attention à la diversité des sources vidéo et à la profondeur de l’intérêt des utilisateurs. Il est ainsi capable d’analyser le score de sentiment d’une vidéo pour recommander une autre vidéo qui présenterait un point de vue complémentaire ou contradictoire. L’objectif : donner la possibilité aux utilisateurs de creuser réellement un sujet pour se forger un avis plus exhaustif et éclairé », fait savoir Guillaume Clément, directeur des opérations de Dailymotion.