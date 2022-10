Good Night Oppy : découvrez le premier trailer du film martien d'Amazon

Voilà quelques mois maintenant que le robot martien Perseverance permet de découvrir de plus près la planète Mars. Avant lui (au début de l'année 2004), c'est le robot Opportunity qui foulait le sol de la planète rouge, et c'est ce dernier qui sera au cœur d'un film-documentaire à venir prochainement au cinéma et sur Amazon Prime Video.