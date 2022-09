Blade Runner, une suite arrive sous forme de série avec Amazon aux commandes

Amazon Prime Video s'est aussi emparé d'une franchise, et pas n'importe laquelle, puisque la plateforme a mis un milliard de dollars sur la table pour récupérer les droits d'adaptation du Seigneur des Anneaux. La série Les Anneaux de Pouvoir a débuté récemment sa diffusion sur la plateforme et les deux premiers épisodes ont été, selon l'entreprise, le plus gros lancement historique de Prime Video.