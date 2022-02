Blade Runner 2099 : Amazon commande une suite en série avec Ridley Scott à la production

Le roman de 1966 Do Androids Dream of Electric Sheep? de Philip K. Dick n'aura jamais été aussi vivant. En tout cas, Blade Runner, son adaptation en film en 1982 par Ridley Scott, n'a pas fini de faire des petits. Après Blade Runner 2049 par Denis Villeneuve en 2017, ou encore la série animée Blade Runner: Black Lotus en 2021, voici bientôt venir Blade Runner 2099.

Commandée par Amazon Studios, il s'agira de la première série en live action dans cet univers. Le projet, qui n'en est qu'au tout début de sa production et dont on ne connait pas encore le scénario ou le casting, a tout de même deux solides noms déjà attachés à lui. À commencer par le réalisateur Ridley Scott, qui sera à la production exécutive. Silka Luisa, showrunneuse de la future série Shining Girls, sera également à ses côtés ainsi qu'au scénario, qui se déroulera on l'imagine 50 ans après le dernier film.