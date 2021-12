Après Dune, Denis Villeneuve va adapter le roman de SF Rendez-vous avec Rama

Probablement déjà bien occupé avec la deuxième partie de Dune et la réalisation d'épisodes de la série spin-off Dune: The Sisterhood pour HBO Max, le réalisateur Denis Villeneuve va tout de même s'attaquer à l'adaptation d'un autre roman culte de science-fiction : Rendez-vous avec Rama d'Arthur C. Clarke. L'auteur, souvent cité comme l'un des plus grands du genre, a notamment écrit un certain 2001, l'Odyssée de l'espace…