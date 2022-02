Les séries Marvel vont quitter Netflix pour arriver sur Disney+

Après le départ abrupt de Star Trek : Discovery , c'est un autre gros morceau qui va bientôt tirer sa révérence au catalogue Netflix. En effet, les séries Marvel diffusées de 2015 à 2019 que sont Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher et The Defenders, vont quitter le service de SVoD le 28 février prochain. L'information est indiquée sous la forme d'un avertissement, directement sur les fiches des œuvres concernées.

En cause, il semblerait que les droits de Netflix pour la licence Marvel soient terminés. Reste désormais à Disney à annoncer quand les séries arriveront sur sa plateforme. La bonne nouvelle, c'est que cette récupération pourrait bien aider le géant aux grandes oreilles à davantage inclure les héros et vilains de ces séries dans ses propres œuvres, comme il a déjà commencé à le faire dans Hawkeye et Spider-Man : No Way Home .