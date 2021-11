Une série Blade Runner est en chemin, affirme Ridley Scott lui-même

Annoncée en décembre dernier, l'adaptation en série de la saga Alien semble toujours en route. Le réalisateur Ridley Scott a en effet déclaré à BBC qu'un épisode pilote était en cours d'écriture, aux côtés d'une bible, résultant à un show de 8 à 10 heures pour FX avec Noah Hawley (Legion ) aux commandes.

Ce qui est plus nouveau en revanche, c'est qu'un traitement plus ou moins similaire pour le film Blade Runner est dans les cartons. Le pilote a déjà été écrit et la série comptera de même 10 épisodes. En revanche, pas d'informations cette fois sur un éventuel diffuseur.

Reste également à savoir ce qui sera adapté exactement, quand la série Alien, elle, se déroulera sur Terre et empruntera des éléments aux deux premiers films. Pour mémoire, une série animée baptisée Blade Runner: Black Lotus est arrivée il y a peu sur Adult Swim.