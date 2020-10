Le film Battlestar Galactica a trouvé son scénariste, en la personne de Simon Kinberg (X-Men)

Ce nom ne vous est probablement pas inconnu, puisque Kinberg a notamment été au scénario et à la production de la grande majorité des films X-Men de ces dernières années, y compris les décriés Apocalypse et Dark Phoenix. L'homme a donc l'expérience pour naviguer à travers de grandes licences, et nous vous laisserons seuls juges de la qualité potentielle du résultat final. Notons qu'il sera rejoint à la production par Dylan Clark, attaché au projet depuis un moment.

Kinberg déclare notamment : « Battlestar Galactica est l'un des sacrés graals en science-fiction, et je ne pourrais pas être plus impatient d'apporter quelque chose de nouveau à la franchise, tout en honorant ce qui l'a rendue si iconique et durable. » Il ajoute également : « Je suis si reconnaissant que Dylan [Clark] et mes partenaires à Universal m'aient fait confiance avec cet univers incroyable. »

Reste désormais à voir comment il décidera de raconter ce récit où les derniers survivants de l'espèce humaine tentent de survivre face aux Cylons, des machines qu'ils ont créées.