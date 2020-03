DAZN : la nouvelle plateforme streaming sportive sera disponible en France le 2 mai

Lire aussi :

Déjà disponible dans certains pays comme l'Italie, le Japon, l'Espagne ou encore les Etats-Unis, la plateforme de streaming dédiée au sport DAZN prépare son arrivée en France et dans plus de 200 nouveaux pays.Lancée le 2 mai prochain dans le pays, DAZN plateforme s'appuiera notamment (et dans un premier temps) sur des sports de combat, notamment en diffusant le prochain combat du boxeur Saul Canelo Alvarez lors de son lancement, pour tenter de convaincre les utilisateurs de souscrire à un énième abonnement.Selon les pays, DAZN parvient à négocier d'importantes exclusivités, comme en Italie, où la plateforme diffuse certains matches de Serie A, ou encore en Allemagne, ou DAZN diffusera les matches de Champions League de 2021 à 2024. Il reste à voir maintenant ce que proposera la version française pour séduire les amateurs de sport à la TV.