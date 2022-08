L'application Facebook Gaming tirera sa révérence cette année

Ainsi, nous apprenons cette semaine que l'application mobile Facebook Gaming disparaîtra dès le 28 octobre 2022 sur iOS et Android. Il est important de préciser que l'app ne fonctionnera tout simplement plus et que les utilisateurs pourront la désinstaller sans regret. Cependant, la version web restera active. Meta a publié un communiqué qui n'explique pas cette décision :