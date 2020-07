Mixer, service de streaming de jeux vidéo de Microsoft, ferme ses portes virtuelles aujourd'hui

Pourtant, pendant l'été 2019, Mixer faisait son plus beau coup d'éclat en engageant le streamer Ninja, et ses 15 millions d'abonnés. Quelques semaines plus tard, c'est Shred qui migrait de Twitch vers Mixer. Quelques mois plus tard pourtant, Mixer, assumant son échec, libère (entre autres) les deux streamers.