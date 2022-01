Molotov perd aussi contre TF1 : les chaînes TF1, TMC ou TFX coupés, en attendant un accord ?

Une dizaine de jours plus tard, le 17 décembre, Molotov et M6 annonçaient avoir trouvé un accord amiable mettant fin à un conflit qui remontait à quatre ans. Depuis, Molotov peut continuer à diffuser les chaînes du groupe M6 , mais dans une version payante de l'application (accessible aux abonnés, et non plus aux utilisateurs simples), Molotov Plus, accessible à 3,99 euros/mois. Pour le moment, les chaînes du groupe TF1 restent accessibles gratuitement sur la plateforme.