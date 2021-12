Les chaînes du groupe M6 ne seront finalement plus diffusées gratuitement sur Molotov

La semaine dernière, le 8 décembre 2021, Molotov a été condamnée par la justice française pour « contrefaçon » et « parasitisme » après avoir diffusé les chaînes du groupe M6 sans autorisation pendant trois ans. L'entreprise avait alors huit jours pour cesser la transmission des services de télévision M6, W9 et 6ter, ainsi que des services et fonctionnalités associés. Finalement, elle va pouvoir continuer à les diffuser.