Molotov condamné à 7 millions d’euros de dédommagement pour ne pas avoir payé les chaînes « gratuites » du groupe M6

La sentence est tombée. La start-up française, désormais sous le pavillon de l’américain FuboTV , a été sanctionnée ce jeudi 2 décembre pour « contrefaçon » et « parasitisme » par le le tribunal judiciaire de Paris. Selon les informations publiées par le journal Le Parisien, Molotov devra verser 7 millions d’euros de dommages et intérêts au groupe M6, et cesser de diffuser « des services de télévision M6, W9, et 6ter, ainsi que des services et fonctionnalités associés ».