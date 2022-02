Starfleet Academy : une nouvelle série Star Trek à venir signée Paramount+

Paramount+ est bien décidé à étendre le Star Trek Universe et à le faire passer à la vitesse supérieure. Après Star Trek: Picard, Prodigy, Short Treks, et prochainement Star Trek: Strange New Worlds , la plateforme de streaming viendrait de commander une nouvelle série : Starfleet Academy. Selon les informations de Deadline, ce spin-off portant le même nom que le jeu vidéo d’Interplay paru dans les années 90 suivra une nouvelle génération de jeunes étudiants se préparant à assumer des rôles de leadership au sein de la Fédération.