Brut lance officiellement BrutX, son service de vidéo à la demande

L'une des têtes d'affiche du catalogue de BrutX à son lancement est la série espagnole Veneno, par les producteurs de La Casa de Papel. Le show retrace la vie d'une ancienne star trans de la fin des années 90 et s'inspire d'une histoire vraie, celle de Cristina Ortiz Rodrigues. Irene Montero, ministre de l'Égalité espagnole, a elle-même recommandé le visionnage de cette série.

L'abonnement coûte 4,99 euros par mois et donne accès à l'ensemble des contenus du service sans publicité. Comme chez ses concurrents, il est possible de résilier à tout moment.

BrutX est disponible sur mobile via une application Android et iOS, sur ordinateur sous Windows, MacOS ou Chrome OS ainsi que sur téléviseur via Chromecast et Airplay. Une application BrutX est également disponible sur Android TV, Apple TV, Orange et Free mais en version bêta, il peut donc manquer des fonctionnalités et l'expérience peut se révéler instable.