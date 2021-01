CES 2021 : le concept d’alimentation sans fil fait son retour avec un téléviseur de 40"

Qu'en pense-t-on chez Clubic ?

Il reste encore à savoir si cette technologie est aussi efficace que Reasonance l’annonce et si les fabricants de téléviseurs la trouveront pertinente. En réalité, en considérant que la présence d’un câble n’est rien d’autre qu’une source de « pollution visuelle », Samsung propose déjà une solution pertinente avec son boitier OneConnect et son « câble invisible » et nous espérons bien voir d’autres marques proposer bientôt quelque chose de similaire. Alors que cette technologie pourrait trouver de formidables applications, on se demande bien si le marché des téléviseurs en a réellement besoin !