Samsung dépose un brevet de téléviseur 100% sans câble

Un système OneConnect qui se passe de câble



Un téléviseur wireless d'ici 2020 ?

D'abord repéré par le média néerlandais LetsGoDigital , le brevet en question a été déposé auprès de la World Intellectual Property Office (WIPO) en mars 2018 mais n'a été rendu public qu'il y a quelques jours, le 28 février 2019 pour être exact.Bien que le dépôt d'un simple brevet soit loin de nous assurer qu'une conception soit actuellement à l'œuvre chez Samsung, on peut facilement imaginer que ce soit le cas, car le fabricant a déjà œuvré à réduire le nombre de câbles sur ses téléviseurs - notamment sur ses gammesetéquipées de la technologie OneConnect.Ce nouveau système d'alimentation par induction électromagnétique prendrait un peu la forme d'une barre de son à placer sous le téléviseur. Bien que rien ne soit stipulé à ce sujet dans le brevet, on estime que les sources audio et vidéo seraient elles aussi transmises grâce à une technologie sans fil.Vue comme une source de pollution visuelle, la question des câbles raccordés au téléviseur est chère à Samsung. Son boitier OneConnect pour ses téléviseurs haut de gamme et sur lequel toutes les entrées sont déportées permet déjà de se passer de la plupart des câbles, puisqu'il n'en contient qu'un seul, fin et transparent, pour l'alimentation et la transmission des signaux vidéo. Il parait donc tout naturel pour le fabricant sud-coréen que ses prochains modèles haut de gamme fassent l'impasse sur ce seul et unique câble.Déjà fortement déployée pour les smartphones, la technologie de chargement sans fil pourrait donc prochainement faire son apparition dans le domaine des téléviseurs QLED haut de gamme. On ne devrait cependant pas pouvoir profiter de ses nouveaux modèles avant de nombreux mois : il faudra certainement attendre début 2020 pour voir les premiers prototypes être présentés au public.