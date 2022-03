Bouygues Telecom lance "source", un forfait mobile minuscule, responsable et solidaire

Il est possible, avec le forfait source, de recharger ses gigas à sa guise, à raison de 2 euros pour 2 Go supplémentaires (dans la limite de 10 Go, max, donc 10 Go de base + 10 Go en supplément, pour une facture ne pouvant pas dépasser les 20 euros par mois avec supplément), et ce toujours sans engagement, en fonction de ses besoins. Bouygues Telecom indique couvrir la totalité des besoins de réseau de source et propose à ses utilisateurs d'accéder aux réseaux 4G et 4G+, la 5G n'étant pour le moment pas d'actualité.