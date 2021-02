Vous pouvez mettre des mots en gras, italique ou barrés sur WhatsApp

Les GIF et les émoticones c'est bien, mais rien ne remplace le texte, tout de même. Dans WhatsApp, si vous voulez mettre de la forme à ce bon vieux moyen de communication (gras, italique, barré), c'est facile mais malheureusement pas évident.

Au début et à la fin du texte concerné, il suffit d'ajouter les bons symboles :

utilisez *votre texte* pour du gras,

_votre texte_ pour de l'italique

ou encore ~votre texte~ pour le barrer

Notez que vous pouvez également sélectionner le texte, voir plus d'option (que copier/coller/etc.) grâce aux "…." et enfin cliquer sur Italique, Gras, Barré, etc.