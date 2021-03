Vous pouvez supprimer rapidement des éléments précis de conversations WhatsApp

Si vous manquez d'espace de stockage sur votre appareil mobile à cause de WhatsApp et que vous ne voulez pas supprimer toute l'application, sachez qu'il est possible de supprimer rapidement les éléments les plus imposants, ou même de nettoyer des conversations entières sans en supprimer les messages texte et sans les fouiller une par une.

Sur Android ou iOS, direction les Paramètres puis « Utilisation données et stockage » ; Là, allez dans « Gérer le stockage » ; Vous pouvez alors choisir de supprimer les médias les plus lourds, et/ou supprimer les médias de votre choix dans les conversations que vous aurez sélectionnées.